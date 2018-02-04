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أخبار محلية - سياسية

مسار يطالب بمواجهة الحملة المضادة بوسائط التواصل الاجتماعي بتمليك الحقائق للجمهور

التاريخ : 04-02-2018 - 09:04:00 مساءً

الخرطوم -4-2-2018(سونا)
- طالب المهندس عبدالله مسار رئيس لجنة التجارة والصناعة بالمجلس الوطني الجهات المختصة بوضع التدابير لآثار الموازنة بمواجهة الحملة المضادة التي تصاعدت وتيرتها في الفترة الماضية بالإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي عن ارتفاع اسعار السلع وسعر الصرف وما تبعها من شائعات استهدفت زعزعة الاستقرار لافتا الى غياب الإعلام في الدفاع عن الميزانية واستغلال مروجي الشائعات لذلك واصفا الإعلام بأنه ليس خصما إنما سند يمكنه ان يلعب دوره المنوط به .

وأكد مسار خلال مناقشة لجنة التجارة والصناعة بالمجلس الوطني اليوم مع عدد من وزارات القطاع الاقتصادي والجهات ذات الصلة لآثار الميزانية والتدابير التي اتخذتها أن أي انهيار للدولة يأتي على الجميع بما في ذلك المواطن مستدلا بواقع دول المنطقة التي تعرضت للانهيار مطمئننا المواطنين ببذل الدولة لمزيد من الجهود والتدابير لتدارك ارتفاع الأسعار بزيادة مجمعات البيع المخفض للسلع الاستهلاكية واهمية ايجاد وديعة دولارية وإنشاء بورصة للذهب مطالبا البنك المركزي بتمليك السياسات النقدية للجمهور والإعلام وداعيا الدولة بالاجتهاد لخفض الانفاق الحكومي وتقليل الصرف السياسي والاجتماعي وأضاف قائلا(لانحتاج للحشود والسفر والمؤتمرات على الأقل مؤقتا)

و بخصوص سعر الصرف اكد مسار كثرة الشائعات عن سحب الأرصدة من البنوك وما تبعه من آثار ورد البنك المركزي على ذلك مطالبا بتجاوز المرحلة الحالية واستغلال الموارد التي تنعم بها البلاد والعمل سويا مع كافة الشرائح لسد الثغرات وتصويب القضايا لمصلحة البلاد.
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