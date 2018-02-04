رئيس الجمهورية يؤكد التزام الدولة بدعم الشرائح الضعيفة

الخرطوم 4-2-2018 م ( سونا) - أكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير التزام الدولة بدعم الشرائح الضعيفة وتعزيز جهود الدعم الاجتماعي الموجه لتلك الشرائح .

ووجه البشير - لدى لقائه ببيت الضيافة مساء اليوم وفد وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية برئاسة الوزيرة مشاعر الدولب بحضور الوزارات ذات الصلة بالاحاطة بالفقراء وحصرهم وتدقيق الاستهداف وتصويب التدخلات لصالح الشرائح الضعيفة وذوي الدخل المحدود .

وقالت الدولب في تصريحات صحفية ان رئيس الجمهورية شدد علي استمرار برنامج الدعم الاجتماعي من حيث الدعم النقدي المباشر وعبر التأمين الصحي؛ وأن تشمل التغطية المواطنين المنتمين للقطاع الخاص والحر .

وأعلنت الدولب أنه بنهاية العام الجاري ستصل نسبة التغطية عبر التأمين الصحي 90% باعتباره أقوى انظمة الحماية الاجتماعية .

وكشفت عن إطلاق قائمة الدواء المحدثة غدا بعد اضافة 79 صنفا من الأدوية الجديدة الى القائمة السابقة التي بلغت أكثر من 650 صنفا تحت مظلة التأمين الصحي.

واضافت ان اللقاء أمن على اهمية توفير أدوية الأمراض المزمنة والرعاية الصحية الاولية ووفرة ونوعية الدواء المقدم عبر التأمين.