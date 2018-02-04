الوطني بشمال كردفان يرحب بتوجيه الرئيس بتشكيل كتائب الدفاع الإلكتروني

الأبيض 4-2-2018 (سونا) - رحب أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني بولاية شمال كردفان محمد إبراهيم دلص بالتوجيه الذي أصدره الرئيس عمر البشير الخاص بتشكيل الكتائب للدفاع الإلكتروني لصد الشائعات والحرب النفسية التي ظل أعداء الوطن يبثونها في الشعب السوداني .

وقال دلص في تصريح لسونا أنهم في أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني شمال كردفان ظلوا يعملون عبر كافة الوسائط الإعلامية خاصة الإلكترونية في تثبيت دعائم الدولة .وأكد مواصلة الأمانة في ذلك وقال إن العالم الافتراضي لا تحده حدود وأن أي شخص من أي مكان يمكنه إيصال رسالته للعالم وهذا ما جعلنا نستلم رسالة وتوجيه الرئيس لنكون مبادرين في دعمها والوقوف معها ، وناشد دلص كافة الناشطين في المواقع الاسفيرية بالتصدي بقوة لدحض كافة الشائعات ضد الوطن .

وفي ذات السياق أكد دلص أن ولاية شمال كردفان ظلت محصنة من كافة أشكال الشائعات بفضل تماسك نسيجها السياسي والاجتماعي بفضل مشروع نفير النهضة .