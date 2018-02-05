والى القضارف بالانابة يخاطب الملتقى الثالث للخدمة الوطنية



القضارف 5-2-2018م (سونا) - بدأت صباح اليوم بقاعة اتحاد العمال ولاية القضارف فعاليات الملتقى الثالث للخدمة الوطنية القطاع الشرقي تحت شعار( من اجل التقييم والفاعلية والتطوير والتميز) .

وأشاد الدكتور عبد الله سليمان وزير الزراعة والغابات والي ولاية القضارف بالانابة أمام الملتقى بدور الخدمة الوطنية معربا عن سعادته بانعقاد الملتقى مشيرا الي الصفات التي يتحلى بها الوطن داعيا للتوحد من أجله والمحافظة على ما خطه الأجداد بالعمل الجاد مشيرا الي أن السودان يحتل المركز الثالث في مجال الزراعة .

ودعا سيادته لوقفة حقيقية تجاه الوطن والبعد عن البطالة مثمنا مشروعات الخدمة الوطنية ودورها في مجال محو الأمية إضافة للعمل في مجال الصمغ العربي باعتباره سلعة إستراتيجية وسيادية مؤكدا على أنه لاهميته كان خارج الحصار الاقتصادي الذي فرض علي البلاد فى الفترة الماضية .

وأشاد الدكتور عبد الله باهتمام الخدمة الوطنية بحوسبة المعلومات والاهتمام بزراعة الخضروات بالمنازل للاسهام في تخفيف أعباء المعيشة فيما أبان العميد صالح عبد الله نائب المدير العام للخدمة ان الملتقى جاء لتقييم العمل السابق داعيا للملتقى النجاح والتوفيق لخدمة قضايا الخدمة الوطنية .

ودعا العميد شرطة الطيب الامين معتمد بلدية القضارف أن يكون الملتقى فاتحة خير للولايات الشرقية مترحما علي شهداء الخدمة الوطنية مستعرضا مسيرة الخدمة ودورها في العديد من المجالات معربا عن رضاه بما تم تحقيقه في بلدية القضارف من إصحاح البيئة والتشجير وعدد من المشروعات بالبلدية .

الاستاذ يوسف حربة منسق الخدمة الوطنية بولاية القضارف أبان أن الملتقى جاء بغرض التقييم والتقويم والتطوير للوصول للتميز ويتناول عددا من الاوراق مشيرا الي ان ولاية القضارف ستكون ضمن خمس ولايات في البلاد للخروج من الأمية هذا العام إضافة للبرامج المصاحبة من لقاءات مع قيادات الولاية خاصة وأن ولاية القضارف تعتبر سلة الغذاء في مجال الزراعة.

س ص/ع و