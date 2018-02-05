اللجنة العليا لجمع السلاح بالجزيرة: الجزيرة ولاية عبور معرضة لتجارة السلاح والجرائم الاخرى

مدني 5-2-2018م(سونا)- أعلن الأستاذ تاي الله أحمد فضل الله المعتمد برئاسة حكومة ولاية الجزيرة رئيس اللجنة العليا لجمع السلاح غير المرخص عن إكتمال كافة الإستعدادات لإنطلاقة فترة الجمع القسري للسلاح بالولاية في فبراير الجاري .

جاء ذلك لدى تسلم اللجنة صباح اليوم بأمانة حكومة الولاية بودمدني عدداً من الأسلحة من وفد منطقة قوز حماد بمحلية شرق الجزيرة .

وأكد تاي الله نجاح حملة جمع السلاح وتجاوب المواطنين معها معلناً عن إستلام كميات غير محدودة من السلاح غير المرخص وعدد من المواتر والمركبات غير المجمركة وعربات الدفع الرباعي .

وقطع بمصادرة المواتر وعربات الدفع الرباعي لإسهامها في الإتجار بالمخدرات .

وأعلن أن الباب ما زال مفتوحاً للراغبين في تسليم السلاح طوعاً بدون إجراءات قانونية .

ولفت رئيس لجنة جمع السلاح بولاية الجزيرة في حديثه /لسونا/ إلى أن الجزيرة ولاية عبور تطل بمساحات شاسعة على ولايات سهل البطانة وأن معابرها مفتوحة مما جعلها عرضة لجرائم تجارة السلاح والإتجار بالبشر وجرائم السالف والمخدرات وأقر بمحدودية الإمكانات إلا أن الأجهزة الأمنية والشرطية بالولاية قادرة على الحد من تلك الجرائم وتحقيق الإنتشار الواسع لإنجاح حملة جمع السلاح .

من جانبه أكد العمدة محمد حسب الرسول محمد عمدة قوز حماد بشرق الجزيرة إهتمام الأهالي بتسليم السلاح طواعية لدعم جهود الدولة في بسط الأمن والإستقرار معلناً عن تسليم عدد من الأسلحة لقادة الفرقة الأولى مشاة بمدني .

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