تدشين حصاد القطن طويل التيلة بمشاريع سنار المروية وتوقعات بإنتاجية عالية

سنار 5-2-2018م(سونا)-



دشن والي ولاية سنار بالإنابة مهندس أزهري خلف الله وزير الزراعة بمشاريع ولاية سنار المروية ، حصاد القطن بركات طويل التيلة في إحتفال كبير بمكتب كساب نظم خلاله يوماً للحقل بحضور عدد من الخبراء والتشريعيين والتنفيذيين بمشاركة معتمدي سنار وشرق سنار الاستاذ حبيب الله يعقوب والأستاذ عبد الرحمن آدم عبد القادر بجانب الدكتور يوسف من السيد المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة .



وأكد الوالي بالإنابة سعي حكومة الولاية العمل على زيادة الإنتاجية مشيراً الى وصول عدد من المستثمرين في مجال الزراعة مؤكدا إهتمامهم بالمنتج في المقام الأول .

وأبان أن الهدف من اليوم هو كذلك تعميم المصلحة وحلحلة المشاكل الزراعية المزمنة كالتمويل والتسويق وبشر بقرارات إتحادية من شأنها إعادة تأهيل كافة المشاريع المروية وأمتداداتها .



وأكد المهندس جمال عبداللطيف مدير عام مشاريع سنار المروية أن الشراكة التعاقدية مع شركة سيرفكوت حققت نجاحاً وتضافرت كافة الجهود ليحقق المزارعون إنتاجية عالية مما حفزهم لمضاعفة الجهود لتتضاعف إنتاجية الفدان المتوقعة لهذا الموسم وتصل في متوسطها إلى 10 قناطير للفدان مقارنة

بـ5.5 قنطار في الموسم الماضي .



وأكد المهندس عبدالمنعم عمر الأمين ممثل شركة سيرفكوت التابعة للشركة السودانية للأقطان أن الشركة تتمتع بإمكانات هائلة وورش ضخمة وتسعى لتطوير زراعة القطن وكافة المراحل التالية للحصاد والتوسع في ميكنة العمليات الانتاجية .



وتشير متابعات ( سونا) إلى أن برنامج الزراعة التعاقدية بين إدارة مشاريع ولاية سنار المروية وشركة السودان لزراعة الأقطان (سيرفكوت) يشمل زراعة محصول القطن طويل التيلة للموسم الثاني علي التوالي وذلك بعد أن حقق المزارعون إنتاجية عالية حيث بلغ متوسط إنتاج الفدان 5.5 قنطار للفدان وحقق بعض المزارعين إنتاجية بلغت 13قنطارا للفدان وبلغ إجمالي أرباح المزارعين (17.000.000) جنيه سوداني الموسم الماضي، مما حفز المزارعين علي الإهتمام بهذا المحصول الإقتصادي المهم حيث عملت مشاريع سنار المروية هذا الموسم علي زيادة الرقعة الزراعية لهذا المحصول فتمت زراعة مساحة (11.000) فدان بمجمع كساب الزراعي.

وعملت إدارة المشاريع المروية وإدارة الري الولائي ووزارة الزراعة علي تأهيل بنيات الري المدني والميكانيكي

فتمت صيانة جميع الطلمبات ببيارة روينا وبيارة الحجيرات إضافة الي تطهير الذنابيات من الأطماء بالإستعانة بشركة الزواوي وشركة سنار للطرق والجسور وشركة مأمون بشير وعمال الري والحفريات لتطهير الذنابيات والميجر الرئيسي لمجمع روينا والترع الفرعية الشئ الذي إنعكس إيجابياً علي إستقرار عمليات ري المحاصيل الزراعية بالمجمع.



من جانبها قامت شركة سيرفكوت لزراعة الأقطان بالبدء المبكر في تحضير الأرض كما تم توفير كافة المدخلات الزراعية من الأسمدة والمبيدات والتقاوي.

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