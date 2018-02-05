مفوض العودة الطوعية بولايات دارفور يتفقد قري العودة الطوعية بغرب دارفور

الخرطوم 5-2-2018م(سونا)- تفقد الاستاذ تاج الدين إبراهيم الطاهر مفوض العودة الطوعية لولايات دارفور ، قري العودة الطوعية التي عاد إليها النازحون واللاجئون وشملت قري تلس وحميدة ودليسو بمحلية هبيلا بولاية غرب دارفور .

وقال تاج الدين في تصريح /لسونا / أن الزيارة كان لها وقع طيب في نفوس العائدين من النزوح واللجوء .

وأشار مفوض العودة الطوعية إلي أن العائدين أشادوا بمنهج العمل الميداني الذى إتبعته مفوضية العودة الطوعية بولايات دارفور مبينا أن هذه الزيارة كانت فرصة للمفوضية للوقوف علي الاحتياجات والمتطلبات الضرورية للعائدين .

وتعهد مفوض العودة الطوعية بتوفير الخدمات الاساسية للعائدين بعد أن شهدت قري العودة الطوعية الامن والاستقرار خاصة بعد قرار رئاسة الجمهورية بعملية جمع السلاح في ولايات السودان المختلفة ودارفور بصفة خاصة .

وقال إن زيارته لقرى العودة الطوعية تمت برفقة معتمد محلية هبيلا ومدير شرطة المحلية ومدير جهاز الأمن والمخابرات بالمحلية ومدير مكتب المفوضية بالولاية رئيس المؤتمر الوطني وعدد من قيادات الإدارات الأهلية وقيادات الرحل بالمحلية وذلك للاطمئنان عل اوضاع العائدين .

و أكد تاج الدين أن رئاسة الجمهورية ظلت تتابع باستمرار عمليات العودة الطوعية وتعمل علي تهيئة البيئة الملائمة لتحقيق الأمن والاستقرار للعائدين و الذين سيعودون لاحقا .

واشار الى انه سيتم اليوم بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور عقد اجتماع يضم مفوضية العون الإنساني و معتمدية اللاجئين ووكالات الأمم المتحدة و المنظمات الإقليمية والدولية و الوطنية بغرض توفير الخدمات الاساسية للعائدين الي مناطق العودة الطوعية .

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