مساعد العضو المنتدب لشيكان: 58% نسبة تأمين السيارات من جملة عمليات التأمين الاخري

الخرطوم فى 5- 2- 2018م ( سونا ) أوضح الاستاذ محمد حسن الفادني مساعد العضو المنتدب لشركة شيكان لتطوير الاعمال أن نسبة تأمين السيارات تصل الي58% من جملة عمليات التأمين الاخري،موكدا اهمية نشر الثقافة التأمينة في كافة المجالات لجبر الضرر .

وقال الفادني خلال حديثه في لقاء الوكلاء بفرع شيكان ببحري اليوم إن الشركة حريصة علي اتباع الأسس الموضوعة لنيل رضاء الجميع مبينا ان مسألة استقطاب عملاء يقوي الشركة ويزيد من مواردها ،

وكشف عن خطة الشركة لفتح مزيد من الفروع لها في الولايات لزيادة الخدمة التأمينة ،مؤكدا علي اهمية التنويع في الخدمات التأمينة لتشمل الطبي والسفر وغيرها مشيرا الي ضرورة تحسين اوضاع الوكلاء والمنتجين .

الى ذلك أوضح الاستاذ محمد الحسن مدير فرع شيكان ببحري أن أولويات الشركة تتمثل في الاهنمام بشريحة الوكلاء باعنبارهم ذراع وركيزة اساسية تعتمد عليها الشركة في عمليات التسويق .

وأشار الي المنافسة التي يشهدها سوق التأمين مبينا الجهود التي يبذلها فرع بحري لتطوير العمل وتحقيق الربط المقدر .

ومن جانبه اكد رئيس قسم تطوير الأعمال بالفرع السيد عبد الله الغبشاوي علي دور الوكيل في رفع الحصة التسويقية لكافة انواع الخدمة التأمينة من سيارات وطب وتكافلي وسفر وزراعي .

ونبة الوكلاء الي ضرورة وضع خارطة طريق لتحديد الاحتياجات الفعلية للعملاء وسد الفجوة التسويقية قائلا إن التعامل مع المخاطر يكون باحصائيات عملية من الخبرات المتراكمة لتحديد معدلات الخسائر لتعويض المتضرر .

