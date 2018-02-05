انعقاد الورشة الوطنية لتقييم إطار تمويل التنمية

الخرطوم 5-2-2018(سونا) - نظمت وزارة التعاون الدولي مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الورشة الخاصة باللجنة الوطنية لتقييم إطار تمويل التنمية وذلك بمشاركة الجهات ذات الصلة وزراة المالية، بنك السودان، وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي والمجلس القومي للسكان وذلك بقاعة بتروناس بالخرطوم .

وأشارت د. سمية أكد وزيرة الدولة بالتعاون الدولي فى تصريحات صحفية إلى أن الدراسات الأولية لمطلوبات تمويل التنمية أعطت مؤشرات إيجابية جيدة، وحددت العديد من القضايا فيما يخص الموضوعات التي تحتاج إلى تطوير، وقالت إنها أعطت فريق العمل الوطني موجهات واضحة فيما يتصل بالدراسة الكلية لتمويل التنمية.

وقالت الوزيرة إن مشاركة المجلس القومي للسكان في الورشة باعتباره نقطة الارتكاز الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى جهودهم السابقة في تحديد الأولويات وعملهم الآن على وضع الخطط التفصيلية لها.

وأضافت الوزيرة: "يمكن أن نصل لتحديد التكاليف المطلوبة للسودان حتى يحقق أهداف التنمية المستدامة".

وقدمت الشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدعم الفني الكبير. وأضافت: "بنهاية هذه الورشة تكون الدراسة المبدئية قد اكتملت بعد إضافة التعليقات ويمكن أن نذهب إلى المرحلة الثانية فيما يخص قضايا التمويل التنموي".