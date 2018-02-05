جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي تشارك في المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية



أبوظبي- 5-2-2018(وكالات) - شاركت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي فى أعمال المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية في دورته الخامسة الذي استضافته العاصمة ابوظبي يومي 5 و 6 فبراير 2018 برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، .

و أكد الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة في مداخلة ضمن جلسة الابتكار في الأمن الغذائي إلى أهمية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي من أجل تعزيز ثقافة الابداع والابتكار في مختلف قطاعات العمل وخصوصاً الابتكار الزراعي لما له من أهمية استراتيجية في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الامارات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أمين عام الجائزة إن المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية يعتبر منصة هامة نحاكي بها -ونحن في عام زايد- فكر مؤسس دولة الامارات وراعي نهضتها الزراعية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي أسس لمفهوم الأمن الغذائي عبر استدامة الموارد، وخلق بيئة جاذبة لأفضل الممارسات على مستوى العالم.

يشار إلى أن الأمانة العامة للجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي تشارك في المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية بجناح خاص بصفتها حاضنة للإبداع والابتكار في القطاع الزراعي عبر تكريم أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة الى المشاركة في جلسات الابتكار للأمن الغذائي ضمن محور نخيل التمر

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