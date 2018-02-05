غرب كردفان تكمل إستعداداتها لاستقبال حسبو بالأربعاء



الفولة 5-2-2018م(سونا)- أكملت ولاية غرب كردفان استعداداتها وترتيباتها لزيارة نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن المرتقبة للولاية يومي الأربعاء والخميس القادمين والتي سيفتتح خلالها عددا من المشروعات الخدمية بالولاية.

وترأس الأستاذ محمد أحمد عبد السلام وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية بولاية غرب كردفان رئيس اللجنة العليا لاستقبال نائب رئيس الجمهورية إجتماعا اليوم وضعت فيه كل ترتيبات الزيارة .

وحدد الاجتماع أن تكون الزيارة في يومها الأول لمحليتي السلام والسنوط وفي اليوم الثاني لمحليتي ود بندة والخوي.

وأستعرضت اللجنة العليا تصور اللجان المختصة ووقفت على آخر الترتيبات ومستوى الجاهزية في المحليات المعنية بالزيارة، حيث أكد معتمدو تلك المحليات إستعدادهم للاستقبال وتكوين اللجان المساعدة بالمحليات.

كما إستمعت اللجنة العليا للأستاذ بشير محمد عمر أمين ديوان الزكاة بالولاية وأطمأنت على الترتيبات النهائية لمشروع سحائب الرحمة الذي ينفذه الديوان بالولاية ويتم تدشينه خلال زيارة نائب الرئيس، كما وقفت اللجنة العليا على إستعدادات وزارة التربية والتعليم لتدشين الإجلاس والكتاب المدرسي ضمن برامج الزيارة .

هذا وقد إستمعت اللجنة أيضا إلى تنوير من المهندس زينب داؤود عوض الله وزيرة الصحة بالولاية حول آخر الاستعدادات المتعلقة بإفتتاح مستشفى مركب الريفي بمحلية الخوي والوقوف على منشآت مستشفى السنوط وزيارة مستشفى الصداقة الصيني بالفولة ومنشآت مستشفى العيون .

بجانب إكتمال الترتيبات لافتتاح الوحدة التنفيذية للتأمين الصحي بمحلية ودبندة وتوزيع نماذج من بطاقات التأمين الصحي بمنطقة أم لبانه ضمن برنامج التغطية الشاملة للعام 2020 م .

هذا وبعد تداول تمت إجازة التصور النهائي للزيارة وتوجيه اللجان المختصة بالعمل على إنجاح برامج الزيارة .

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