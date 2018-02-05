وزير التعاون الدولي يلتقي المدير القطري لبنك التنمية الإفريقي

الخرطوم 5-2-2018(سونا)

التقى وزير التعاون الدولي الأستاذ إدريس سليمان بمكتبه بالوزارة الدكتور راوبيل دوروج المدير القطري لبنك التنمية الإفريقي وبحث اللقاء دور البنك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان ودعمه المقدم في تنمية مجالات الزراعة والصحة والمياه والبنى التحتية ومحاربة الفقر.



وقال وزير التعاون الدولي إن بنك التنمية لعب دورا كبيرا في النهوض بالتنمية الاقتصادية في السودان،



ودعا سيادته الى ضرورة تنسيق الجهود مع شركاء التنمية الاخرين كما نادى بضرورة الاستفادة من القيمة المضافة لإنتاج الصمغ العربي والاهتمام بإقامة صوامع لتخزين الحبوب.



من جانبه أكد مدير البنك ان خطة البنك لعام 2018م تشمل دعم مشروعات مياه بورتسودان وسيبدأ تدشينه في مارس القادم إلى جانب برامج في مجالات الصحة ومكافحة أمراض المناطق الحارة بالإضافة إلى دور البنك في دعم القطاع الخاص من خلال مشروع الشراكة بين القطاع الخاص والعام.



وقال إن البنك يدرس الآن إمكانية تمويل الربط الكهربائي بين السودان وإثيوبيا وأيضا يقوم البنك بتنفيذ الدراسة الخاصة بخط السكة الحديد بين السودان وإثيوبيا بالتنسيق مع وزارة الطرق.

ع ص/