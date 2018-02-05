انطلاق أعمال الدورة التدريبية شبه القارية لمكافحة الجراد الصحراوي بالبحر الأحمر

بورتسودان فى 5-2-2018م (سونا) - انطلقت اليوم بقاعة فندق كورال ببورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر أعمال الدورة التدريبية شبه القارية لمكافحة الجراد الصحراوي التي تستضيفها الولاية بالتنسيق مع منظمة الزراعة والاغذية العالمية {الفاو }،ووزارة الزراعة والغابات الاتحادية، وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى.

ويشارك في الدورة ممثلين للدول التي تتعرض لغزو الجراد خاصة قطر، الكويت، سوريا، لبنان، الأردن، والعراق، بالإضافة إلى مشاركة السودان الدولة المضيفة.

وخاطب الجلسة الافتتاحية العقيد ركن شاذلي عبد القادر وزير الزراعة بالولاية، مبيناً أن الدورة تشمل التدريب النظري والعملي لمكافحة الجراد، وتبادل الخبرات في هذا المجال، موضحاً أن أعمال الدورة تستمر لستة أيام.

من جانبه أبان د. مأمون العلوي مدير هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى أن الدورة تشمل التدريب على إدارة حملات المكافحة، واستخدام التقنيات الحديثة ونظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، وذلك من أجل التقليل من استخدام المبيدات في عمليات المكافحة، مشيراً إلى اختيار ولاية البحر الأحمر لاستضافة الدورة للتعرف على البيئة الحقيقية لتوالد الجراد في مناطق سواكن وطوكر.

