أيلا: الجزيرة تنعم بالاستقرار والتجانس والتوافق وخالية من النزاعات

مدني 5-2-2018م (سونا)- قطع الدكتور محمد طاهر أيلا والي ولاية الجزيرة بأن ولاية الجزيرة تمثل الأنموذج للوفاق الوطني وتعزيز نتائج الحوار الوطني في حجم المشاركة.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم الدكتور الصادق الهادي المهدي وزير تنمية الموارد البشرية رئيس لجنة متابعة إنفاذ الحوار التي تزور الولاية بحضور الأستاذ الهندي الريح النور وزير الشباب والرياضة واللواء ركن النعيم خضر مرسال معتمد محلية مدني الكبرى.

وقال الوالي إن الولاية تنعم بالاستقرار والتوافق والتجانس وتخلو من النزاعات وبها بنية تحتية تؤهلها لتمثل السودان أجمع .

ولفت لتعافي مشروع الجزيرة وعودته بقوة بتحقيق إنتاجٍ عالٍ في القطن والقمح ودخول خط السكة حديد وقال إن الاستقرار الاقتصادي جعل الولاية قاطرة للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الولاية شهدت تنفيذ برنامج واضح للنهضة وأهتماما بكافة المناشط وأن مهرجان الجزيرة للسياحة والتسوق يمثل فرصة للترويج السياحي وإحداث حراك إقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وجذب مزيد من الاستثمارات .

وأكد أن الوفاق فرصة لتحقيق الاستقرار في ظل التباين والتنوع، داعيا لمزيد من الحوار لاستصاحب ما تبقى من أحزاب وقوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني لإستكمال التنمية والنهوض بالسودان عامة.

من جانبه أكد الدكتور الصادق المهدي أن ولاية الجزيرة أهم الولايات إقتصادياً ولها دور مقدر في النشاط السياسي والاقتصادي والتعليمي وتمثل قلب السودان النابض وأن المكون السياسي والثقافي والاستقرار الأمني وخلو الولاية من النزاعات ساهمت في تشكيل القومية السودانية.

ولفت لمساندة مواطني الولاية لمن يخدمهم ويقدم تنمية بتجرد دون رياء، مشيراً إلى أن الزيارة لمتابعة إنفاذ الحوار من حيث المصفوفة والتوصيات.

وقطع بأن حكومة الوفاق الوطني لها برنامج واضح ومرقم، مؤكدا السعي لإنفاذ جميع التوصيات وجعلها معاشة وملموسة للمواطن في حياته اليومية.

وأكد الأستاذ الهندي الريح النور وزير الشباب والرياضة أن الجزيرة تنبض بالمعاني والدلالات الثقافية والاجتماعية والسياسية.

وزاد بأن الولاية شهدت تنمية متوازنة في شتى المحاور نالت رضا واستحسان المواطن، مشيراً إلى أن الولاية شهدت لأول مرة جسما داعما للوثيقة الوطنية يعمل لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني.

وأكد اللواء الركن النعيم خضر مرسال معتمد محلية مدني أن الولاية تمثل سودانا مصغرا حيث جمع جميع قبائل السودان بمختلف ثقافتهم وساهمت في وحدة السودان وظلت داعمة للاقتصاد الوطني.

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