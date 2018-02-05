شركة النيل الكبري لعمليات البترول تتعهد بدعم خلوة سقني النور القرآنية بغرب كردفان



الفولة فى 5-2-2018م (سونا) - تفقد الاستاذ سيد محمد ملاح معتمد محلية كيلك بولاية غرب كردفان ويرافقه معتمد محلية لقاوة الاستاذ يوسف جبارة جابر ووفد من قسم تنمية المجتمع بشركة النيل الكبرى لعمليات البترول قطاع هجليج تفقدوا خلوة سقني النور القرآنية بمحلية كيلك وهي احدى فروع خلاوي همشكوريب بشرق السودان التي تاسست في العام 2010م بولاية غرب كردفان .

وقال شيخ قرية سقني النور الشيخ / محمد حسب الرسول ان الخلوة خرجت في العام الماضي (80) حافظ لكتاب الله من ابناء المنطقة و (20) حافظة وبان ان الخلوة قد ساهمت بشكل كبير في تعليم امور الدين وتحفيظ القرآن الكريم وتجويده فض? عن تعليم مبادئ القراءة والكتابة لعدد من الاميين من المجتمع المحلي ، بجانب المساهمة في تمتين النسيج ا?جتماعي والتعايش السلمي بين مكونات المنطقة .

وقال الاستاذ الطيب خليفة مشرف قسم التنمية بشركة النيل الكبري لعمليات البترول قطاع هجليج في تصريح لـ (سونا) إن العمل يأتي في إطار دعم قسم التنمية للتعليم بمختلف مستوياته ضمن برامج المسؤلية الاجتماعية لشركة النيل ، موضحا ان الشركة تنشط في عدد من المشاريع التنموية في مجال تنمية وتطوير المجتمعات المحلية .

وابان ان ادراته تعرفت علي الاحتياجات الفعلية للخلوة وستعمل علي توفيرها في القريب العاجل من اجل الاستقرار التعليمي بالخلوة .

ووقف معتمدي كيلك ولقاوة على أوضاع الخلوة واحتياجاتها ، ووعدا بإكمال النقص من المعينات الضرورية بالتعاون مع شركة النيل الكبري لعمليات البترول حتي تطلع الخلوة بدورها الريادي في المجتمع

