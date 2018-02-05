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مؤشر الخرطوم للأوراق المالية يغلق مرتفعاً عند 4587.271 نقطة

التاريخ : 05-02-2018 - 01:52:00 مساءً
الخرطوم 5-2-1-2018م(سونا) - أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مرتفعاً عند 4587.271 نقطة .
ومقارنه بتداول اليوم مع أمس فقد شهد هذا اليوم انخفاض حجم التداول من 16.099.295 إلي 2,963,782 جنيها بنسبة إنخفاض بلغت (82) % وإنخفاض عدد الأوراق المالية المتداولة من 272.303 إلي 135,418 ورقة بنسبة إنخفاض بلغت (50) % وارتفاع عدد الصفقات المنفذة من 23 صفقة إلي 19 صفقة بنسبة إرتفاع بلغت 58% .
وشهدت حركة الاسعار في القطاع التجاري إرتفاع سعر سهم شركة المجمعات التسويقية من 9.5 إلي 10 جنيه.
وفي قطاع الشهادات الإستثمارية إستقر سعر3 إصدارات وإنخفاض سعر 4 إصدارات وذلك من جملة 7 إصدارة تم تداولها اليوم.

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