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وزارة النفط والغاز: نظام جديد لتفريغ ناقلات البترول

التاريخ : 05-02-2018 - 02:56:00 مساءً
الخرطوم 5-2-2018م(سونا)- كشف المهندس سعد الدين البشرى وزيرالدولة بوزارة النفط والغاز عن نظام جديد لتفريغ ناقلات البترول بنظام البوند لضمان استقرار الإمداد النفطي، مشيراً إلى حوسبة جميع محطات الخدمة لمراقبة حركة المشتقات النفطية.
جاء ذلك لدى زيارته التفقدية لمشروع حوسبة المحطات والذي يتيح رؤية جميع محطات الخدمة بولاية الخرطوم وقال إن التجربة يجري تعميمها على الولايات.
وكشف عن أرقام الاستهلاك اليومي للمشتقات النفطية، الجازولين 8450 طنا، البنزين 3100 طن في اليوم، الغاز 1300 طن في اليوم، مؤكداًعلى استقرار الإمداد في كافة ولايات السودان، وأكد سعي الوزارة إلى إكمال مراقبة المستودعات وحركة الناقلات بما يعزز الرقابة على المشتقات النفطية وقال البشرى إن هنالك مشروعا بدأته شركة بشائر بتعبئة الغاز في محطات الخدمة وتوقع أن يحدث ذلك أثراً في خفض أسعار الغاز، موضحاً أن الشركة بدأت بتعبئة الغاز بالكيلو من عدد من المحطات بمايقلل العبء على المواطن.
وقال البشرى إن وزارته ظلت تطور الأنظمة الرقابية الإلكترونية بما يعزز إدارة الإمداد بصورة متقدمه ويوفر المعلومات التي يمكن من اتخاذ القرار.
وأكد عبد العظيم صالح مدير عام الإمدادات بوزارة النفط والغاز على وجود وفرة فى المشتقات النفطية بحسب بيانات توزيع الاستهلاك اليومي، وأن النظام ظل يوفر المعلومات المطلوبة في حينها مما يمكن من المتابعة الدقيقة.
ع ص/
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