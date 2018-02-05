وزير الثروة الحيوانية بالقضارف يشيد بدعم الإيقاد وبنك التنمية الإفريقي لمشروعات الوزارة



القضارف فى 5-2-2018م (سونا) -

ثمن المهندس عمر موسى عمر وزير الثروة الحيوانية والسمكية بولاية القضارف الدعم المتواصل للايقاد وبنك التنمية الافريقي لمشروعات الوزارة عبر مشروع مقاومة الجفاف وتحسين سبل كسب العيش المستدام .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه اليوم مع وفد بنك التنمية الافريقي ومنظمة الإيقاد بحضور المدير العام للوزارة الدكتور معاوية عبدالقادر والمنسق القومي للمشروع ومدير مشروع بجيبوتي.



وأكد الوزير على أهمية توفر الارادة القوية لتحقيق التنمية المستدامة للشعوب الافريقبة والمحافظة على استمرارية المشروعات وأكد استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني لبرامج الايقاد بالولاية.



من جانبه أكد الوفد أن الزيارة تأتي بغرض الوقوف ومتابعة مشروعات برنامج مقاومة الجفاف وتحسين سبل كسب العيش الممول من بنك التنمية الإفريقي وأشاد بالاهتمام الكبير للوزارة لإنجاح المشروع.

/ع ص/س ص