أمانة الزكاة بولاية الخرطوم تدشن الحقيبة الغذائية بـ 7 ملايين جنيه

الخرطوم 5-2-2018م(سونا)

دشنت أمانة الزكاة بولاية الخرطوم اليوم بالساحة الخضراء مشروع الحقيبة الغذائية يحوي 7 ألف حقيبة للاسر الفقيرة بتكلفة 7 ملايين جنيه تشتمل الحقيبة على مواد غذائية من السكر والدقيق والزيت والشاي والعدس وذلك بحضور وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي الاستاذة مشاعر الدولب والاستاذ محمد حاتم سليمان نائب والي ولاية الخرطوم.



وأشادت الاستاذة مشاعر الدولب لدي مخاطبتها الاحتفال الذي نظمته امانة الزكاة بولاية الخرطوم بالساحة الخضراء اشادت بمبادرة الحقيبة الغذائية مشيرة الي انها جاءت في وقتها في ظل ارتفاع اسعار المواد الغذائية خاصة ان الولاية تضم اكبر عدد من الفقراء والمساكين مؤكدة سعيهم لزيادة الحقائب الغذائية لتصل الى 1500 حقيبة خلال النصف الاول من العام الحالي خاصة بعد ان اثبتت التجربة افضلية الدعم السلعي من الدعم المادي وامكانية تطويره ليصبح عن طريق البطاقة .



وثمن الاستاذ محمد حاتم سلمان نائب والي الخرطوم جهود ديوان الزكاة وسعيه المستمر لدعم الشرائح الفقيرة واصفا مبادرة الحقيبة الغذائية بالجيدة وجاءت في وقتها ، منوها للاجراءات التي اتخذتها ولاية الخرطوم للتخفيف من الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وذلك بفتح مراكز للبيع المخفض بكل محليات الولاية موكدا سعيهم للتوسع في منافذ البيع المخفض لتصل الي 250 منفذا وتكون في متناول الجميع.



وكشف حاتم عن بشريات بولايات الخرطوم في الايام القادمه بمشروعات صناعية وزراعية لزيادة الإنتاج مشيرا الى ان والولاية خصصت 57% من موازنتها هذا العام لدعم الانتاج والمنتجين.



الاستاذ بلة الصادق مدير المصارف بديوان الزكاة الاتحادي وممثل الامين العام لديوان الزكاة قال ان مبادرة الحقيبة الغذائية انداحت لكل الولايات مستهدفين 350 الف اسرة تتفاوت كميتها من ولاية لاخري وفقا لعدد الاسر الفقيرة مشيرا لخصوصية ولاية الخرطوم وارتفاع نسبة الفقر فيها مشيرا الي ان فقير المدينة يحتاج لدعم اكبر من فقير الريف مشيدا في هذا الصدد بدافعي الزكاة وتجاوبهم مع الديوان الشئ الذي أدى لرفع حصيلة جباية الزكاة.



وأكدت الأستاذة امل البيلي وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم اهتمامها بتدريب المستفيدين من وسائل الانتاج من الاسر الفقيرة قبل تملكهم المشاريع وذلك لضمان نجاح المشروع وديمومته وفقا لتقييم كلية تنمية المجتمع بجامعة السودان للمشاريع التي منحتها الزكاة للشرائح الفقيرة للخروج من دائرة الفقر مؤكدة استمرارهم في تقديم وثبة الطعام حتي شهر رمضان كما اكدت حرصي الوزارة لتحقيق مشروع الخرطوم عاصمة الانتاج وتوفير 125 الف فرصة عمل للشباب هذا العام.



وأكد الأستاذ محمد الزين النقر أمين أمانة الزكاة بولاية الخرطوم حرصهم علي تطبيق شعيرة الزكاة لتطهير الانفس والاموال للحد من الفقر مشيرا إلى أن برنامج الحقيبة الغذائية يعتبر اول برنامج للعام 2018 ويستهدف شريحة الفقراء وطلاب الاساس والايتام بمحليات الولاية السبع.



وو جه النقر مدراء الزكاة بالمحليات بالاشراف علي توزيع الحقائب الغذائية على الفقراء بالمحليات بالتعاون والتنسيق مع لجان الزكاة القاعدية والتاكد من وصول الحقيبة لمستحقيها كما شكر المكلفين على تجاوبهم مع العاملين بالحقل الزكوي.

ع ض/