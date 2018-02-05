انطلاق معرض أوتوميكانيكا الرياض 2018

الرياض 5 -2- 2018 م (واس) -انطلقت اليوم فعاليات معرض أوتوميكانيكا الرياض 2018 في دورته الاولي بحضور نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض المهندس منصور الشثري، بمشاركة أكثر من 150 عارضا من 21 دولة، وتستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام .

ويتضمن المعرض أقسام قطع الغيارات والمكوّنات، والأنظمة والإلكترونيّات، والإطارات والبطّاريّات، بالإضافة الى الإصلاح والصيانة، ومحطّات الخدمة وغسيل السيّارات، والإكسسوارات .

ويقام معرض أوتوميكانيكا الرياض 2018 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على مساحة حوالي 6,900 متر مربع، وتشارك بالمعرض أجنحة ألمانيا، الولايات المتحدة، وتركيا، وكوريا , والصين.

ويوفر المعرض للعارضين التجاريين فرصة الوصول المباشر إلى أبرز علامات خدمات المركبات في العالم عبر ستة مجموعات من المنتجات هي قطع الغيار والمكونات، والالكترونيات والأنظمة، والاكسسوارات والتخصيص، والإصلاح والصيانة، وغسيل السيارات، والعناية بها وإعادة التهيئة، والإطارات والبطاريات.

يذكر أن المملكة تعد أكبر سوق لخدمات المركبات في منطقة الخليج، حيث بلغ حجم عائدات الإطارات، البطاريات، مواد التشحيم وغيرها من مكونات المحركات والاكسسوارات أكثر من 7.1 مليار دولار في عام 2017، اذ تشير التقديرات الأولية تشير أن حجم السوق سيصل إلى 8.9 مليار دولار بحلول عام 2021.