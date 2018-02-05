معتز موسى: حسن إدارة موارد المياه يدفع عجلة التنمية في السودان

الخرطوم 5-2-2018 م (سونا) - أكد معتز موسى عبد الله وزير الموارد المائية والري والكهرباء أن البرنامج الذي تعمل الدولة على إنجازه الآن هو برنامج (زيرو عطش) والذي يتضمن تنفيذ 7500 مشروع من مشاريع المياه حتى حلول العام 2020 م، موزعة على مختلف ولايات البلاد وتراعي الأماكن الأكثر حاجة والبعيدة عن مجرى النيل الرئيس وروافده في غرب وشرق البلاد.

وأوضح موسى خلال مخاطبته اجتماع خبراء المياه الذي ينظمه المركز الإقليمي لتطوير القدرات والأبحاث في حصاد المياه ووحدة تنفيذ السدود بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالتعاون مع منظمة اليونسكو مكتب الخرطوم وبرنامج البيئة بالأمم المتحدة، أوضح أن برنامج (زيرو عطش) تبلغ تكلفته مليار دولار، مشيدا باليونسكو والمانحين من الصناديق العربية لدعمهم وتمويلهم لهذا المشروع، مشددا على ضرورة الحفاظ على موارد المياه وحسن إدارتها وتشغيلها ومتابعة صيانة كل مفصل من مفاصلها من الدوانكي الصغيرة والآبارالجوفية والمحطات المدمجة ومحطات التنقية إلى الحفائر والسدود، محذرا من أن الإهمال في التشغيل والصيانة يعني هدر موارد كبيرة جدا على البلاد، وأن حسن إدارتها يعني دفعا كبيرا لعجلة التنمية في السودان.

يشار إلى أن اليوم الأول لاجتماع خبراء المياه شهد تقديم عدد من الأوراق العلمية منها ورقة بعنوان (الإطارالعام لإدارة المياه في السودان) قدمها بروفيسور عابدين محمد علي صالح مستشار المركز الإقليمي لحصاد المياه، وورقة بعنوان (تجربة السودان في مجال حصاد المياه والتحديات التي تواجه استدامة المشاريع الحالية والمستقبلية) قدمها م.عمار علي مدير الإدارة العامة لحصاد المياه بوحدة تنفيذ السدود، كما قدم م. هاشم عثمان من وحدة السدود ورقة بعنوان (الوضع الراهن لسدود حصاد المياه)، واختتمت الجلسة الأولى بورقة بعنوان (تجربة جنوب إفريقيا) قدمتها د.إيمان كرار من برنامج البيئة بالأمم المتحدة.

أما في الجلسة الثانية فقد تم تقديم ورقتين الأولى بعنوان (تكلفة إنشاء مرافق المياه) قدمها م. محمد الحسن الطيب، والثانية جاءت بعنوان (تعريفة المياه) قدمها د.محمد أحمد خدام. ومن ثم تم تقديم مداخلات على الأوراق من قبل مديري المياه بالولايات.

يذكر أن اجتماع خبراء المياه افتتحت جلساته أمس بدار الشرطة بضاحية بري بالخرطوم تحت شعار (نحو نظم مستدامة لإدارة وتشغيل وصيانة مرافق حصاد المياه بالمناطق الريفية في السودان) برعاية الأستاذ معتز موسى عبد الله سالم وزيرالموارد المائية والري والكهرباء، وبحضور م. خضر محمد قسم السيد وزير الدولة المدير العام لوحدة تنفيذ السدود وعدد من قيادات الوحدة والوزارة ومشاركة واسعة من الخبراء في مجال المياه محلياً وإقليمياً ودولياً.