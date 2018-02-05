ابراهيم محمود:عدم التوقيع على السلام في المنطقتين يرجع لتمسك وفد الحركة الشعبية بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقتين عبر الحدود ومناطق تسيطر عليها

الخرطوم 5-2-2018م(سونا)- أرجع المهندس إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس الجمهورية رئيس وفد التفاوض الحكومي حول المنطقتين جنوب كردفان والنيل الازرق عدم التوقيع علي السلام في المنطقتين خلال جولة التفاوض الأخيرة بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا إلى تمسك وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال بايصال المساعدات الانسانية الى المنطقتين عبر الحدود و مناطق تسيطر عليها الحركة الشعبية بالاضافة الي ان وفد الحركة كان حذرا.

وقال مساعد رئيس الجمهورية في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم عقب عودة وفد الحكومة المفاوض من اديس ابابا اليوم توقعنا بان نمضي خطوات خلال هذه الجولة نحو تحقيق السلام في المنطقتين مشيرا الى أن الاجتماعات الذي استمر لمدة ثلاثة ايام اتاح الفرصة للتعرف على الاتجاهات الجديدة وفد الحركة الشعبية.

وأبان ابراهيم أنه في ختام الجولة تم إصدار بيان مشترك بين الطرفين أكد فيه التزام الطرفين بوقف اطلاق النار ووقف العدائيات وهذا سيتيح الفرصة لأن يتحرك المواطنون بشكل أوسع وتقليل معاناة المواطنين بالمنطقتين والاستمرار في روح السلام في المنطقتين. وقال: اتفق الطرفان على أن يأتيا في الجولة القادمة والاستمرار في النقاش وفق خارطة طريق .

