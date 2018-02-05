رئيس الجمهورية يوجه بإستئناف تجارة الحدود مع كل دول الجوار

الخرطوم 5-2-2018 (سونا) وجه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية باستئناف تجارة الحدود مع كل دول الجوار، بما يمكن من سد جميع نوافذ التهريب للسلع والمنتجات السودانية عبر الحدود.

واصدر خلال ترؤسه اليوم بالقصر الجمهوري اجتماع لجنة ضبط سعرالصرف ، بحضور الفريق اول ركن بكري حسن صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء القومي ، حزمة من التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف ومحاربة عمليات تهريب الذهب والمنتجات الاخرى.

واعلن وزير التجارة حاتم السر فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع عن ملتقى يضم ولاة الولايات يعقد خلال الشهر الجاري لبحث كيفية تنظيم تجارة الحدود مع دول الجوار.

واضاف ان الاجتماع وجه كذلك بضرورة محاربة احتكار السلع بالاسواق وفتح نوافذ للبيع المباشر للجمهور مع التوسع في اسواق البيع المخفض للمواطنين.

وقال بروفسير هاشم على سالم وزير المعادن ان الاجتماع وجه بالإحكام على اسواق الذهب من خلال زيادة افراد شرطة المعادن وتزويدهم بكل معينات العمل لمنع وضبط كل محاولات تهريب الذهب ، لافتا الى موقف انتاج وشراء الذهب، مشيرا الى التحسن في نسبة كميات الذهب المشتراة عبر بنك السودان والتي وصلت الي 60%..

من جانبه كشف وزير الدولة بالمالية والتخطيط الاقتصادي عبدالرحمن ضرار أن الحكومة بصدد اجراء تعديلات في قانون الجمارك تخول بمصادرة كل السلع المهربة والوسائل التي تتم بها عمليات التهريب.

واضاف ان الاجتماع اكد اهمية اتخاذ اجراءات احترازية لمنع المضاربة في اسواق الذهب وتهريبه

واشار ضرار الى ان الاجتماع وقف على الاجراءات التي اتخذت للحد من ارتفاع اسعار السلع بالاسواق، مؤمنا على الاستمرار في فتح مزيد من منافذ البيع المباشر للجمهور في السلع الضرورية.

وابان أن الاجتماع اكد اهمية تقديم التسهيلات اللازمة للتمويل العقاري للمغتربين وتسهيل دخول السياح الاجانب للبلاد..وامن على ضرورة تخفيض التمثيل الخارجي.