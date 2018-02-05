النائب الأول يطلع على أداء منسقية الخدمة الوطنية خلال العام 2017 م

الخرطوم 5-2-2018 م (سونا) - اطلع الفريق اول ركن بكري حسن صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي علي اداء منسقية الخدمة الوطنية خلال العام 2017 وملامح خطة العام الحالي.

جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بالمنسق العام للخدمة الوطنية ياسر عثمان سليمان الذي اوضح ان اللقاء ناقش المشروعات التي تنفذها المنسقية خاصة مشروع محو الامية الذي اطلقه رئيس الجمهورية.

وقال انه اطلع النائب الاول علي الجهود المبذولة لإنهاء الأمية بالسودان في عام 2020 ، مشيرا الى ان المنسقية تستهدف في خطتها للعام 2018 محو الامية من 6 ولايات بالبلاد.

واضاف ان النائب الاول وجه بأن تقوم الخدمة الوطنية بأدوار بارزة تجاه عمليات اصحاح البيئة بالولايات واستنهاض الطاقات ببناء قدرات المجندين وتوظيف طاقاتهم لمزيد من الانتاج والانتاجية.