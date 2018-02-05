نائب رئيس البرلمان تدعو لإحداث مجتمع معافى من العنف والاضطرابات القبلية

الخرطوم 5-2-2018م (سونا)- عقدت الهيئة التشريعية القومية بالتنسيق والتعاون مع المنظمة العالمية لرعاية المرأة بمناطق النزاعات ورشة عمل حول (رؤية السلام القادم بولاية جنوب كردفان) تحت شعار (سئمنا الحرب دايرين سلام) اليوم بالبرلمان برئاسة الاستاذة عفاف تاور وتشريف الأستاذة عائشة أحمد محمد صالح، نائب رئيس المجلس الوطني وعدد من قيادات المنطقة واعضاء الهيئة التشريعية القومية.

ودعت الورشة الإدارات الأهلية بفصل قضية المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق ) لتفادي تأجيل عملية السلام، مناشدة والي ولاية جنوب كردفان بدعم قضية المنطقة، وثمن المتحدثون دور البرلمان وجهوده في النهوض بالمنطقة.

ودعت الأستاذة عائشة أحمد محمد صالح ، نائب رئيس المجلس الوطني لخلق مجتمع معافى من العنف الأسري والاضطرابات القبلية،مضيفة أن السلام ثقافة اساسها التربية والتعليم، واوضحت ضرورة السعي لتمكين وإرساء السلام في المجتمع، مشددة على وضع السلام أساسا لتحقيق الأهداف والنهوض

بالولايات.

من جانبه اشار ممثل والي ولاية جنوب كردفان وزير المالية الأستاذ محمد شريف الى انه لا تنمية دون سلام وان السلام امر حيوي، مشيراً لجهود الولاية لتحقيق السلام، داعياً لدفع وتعزيز تلك الجهود لتحقيق الهدف المنشود، مثمناً رغبة شباب جنوب كردفان في إحلال السلام، آملاً في تحقيق السلام على أرض الواقع.

وأكد مُضي الولاية لتحقيق الإنتاج والتصدير في كل القطاعات.،مبيناً أن الولاية مؤهلة لان تكون الولاية الاقتصادية الاولي وان ذلك يتأتي بالسلام.

وأعرب عن أمله في أن تخرج الورشة بتوصيات تكون هادية لهم للمضي بالولاية الي الامام.

فى غضون ذلك ثمن الأستاذ خيري القديل أرباب ممثل كتلة نواب ولاية جنوب كردفان رغبة أبناء الولاية في تحقيق السلام ونبذ الكراهية والخلافات، مشيرا الى دور وسائل الإعلام فى تحقيق السلام ومعالجة القضايا العالقة، داعياً لوضع تدابير واستراتيجية لدعم خط السلام ووقف الحرب والعدائيات ووضع السلاح، مشددا على ضرورة وضع آليات من شأنها تضمن السلام الشامل.

وقال ممثل ولاية النيل الأزرق إن الورشة تزامنت مع عقد جلسات المفاوضات، داعياً قيادات الدولة ورجالات الإدارة الأهلية لتشجيع السلام عبر وحدة الصف والتماسك، كما دعا الحركة الشعبية لترك السلاح، مشيراً للدور التعبوي في المجتمع، مجدداً دعوته لطرفي التفاوض للجلوس لحل الخلافات، تحقيقا السلم والأمن.

من جانبه تطرق ممثل المجلس الأعلى للإدارات الأهلية بجبال النوبة الى الظواهر السالبة التى خلفتها النزاعات و الحروب وما تسببه من فقر وخراب وهتك للنسيج الإجتماعي والإقتصادي، داعياً لنبذ الخلافات والنزاعات واللحاق بركب السلام وترك السلاح، مشددا على تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة،

ونادى ممثل المجلس الأعلى للإدارات الأهلية بجبال النوبة قيادات الدولة بضرورة دعم ملفات قضايا السلام التى من شأنها أن تطور المنطقة وتسهم فى ترقية وتطوير التعليم والسلام.

هذا وقد ناقشت الورشة عدداً من اوراق العمل.