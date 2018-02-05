القطاع السياسي للمؤتمر الوطني يرحب بالبيان المشترك بين وفدي التفاوض

الخرطوم 5-1-2018(سونا) - رحب القطاع السياسي للمؤتمر الوطني - في اجتماعه اليوم برئاسة دكتور امبلي العجب؛ نائب رئيس القطاع - بالبيان المشترك الذي تم التوصل إليه بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية المفاوض في أديس أبابا؛ والذي أمن على وقف إطلاق النار .

وقال دكتور عبيد الله محمد عبيد الله أمين العلاقات السياسية - في تصريح صحفي - إن القطاع السياسي للحزب رحب باتفاق السودان وجنوب السودان على المناطق منزوعة السلاح، معرباً عن أمله أن تتخذ حكومتا البلدين خطوات عملية لتطبيق اتفاق التعاون بينهما، مشيراً الى أن الاجتماع

استعرض جملة من القضايا السياسية والاقتصادية. وأشاد بمشاركة رئيس الجمهورية في القمة الأفريقية الأخيرة بأديس أبابا واللقاءات المثمرة التي أجراها والاتفاق مع نظيره المصري على ترتيب الملفات بين السودان ومصر في الاتجاه الإيجابي الذي يراعي مصلحة البلدين.

وأكد أن القطاع اطمأن على متابعة الدولة على أعلى مستوياتها للوضع الاقتصادي بصورة لصيقة لإعادة الأمور الى نصابها، وقال: هناك استقرار أمني، وأن قيادة الدولة ممسكة بزمام الأمور، وهناك جهود لكبح جماع الأسعار وأن القطاع السياسي تأكد أن الأزمة سيتم تجاوزها في القريب العاجل؛ بالرغم من نشاط الدوائر المعادية في بث الشائعات، مطالبا الإعلام بالتحري في نشر المعلومات حفاظاً على الوطن.

وأوضح أن الاحتجاجات أمر مشروع؛ لكن دون فوضى، ودعا الجميع - الحكومة والمعارضة - للعمل سويا من أجل الوطن، وأكد أن القطاع أجاز خطط عدد من الأمانات.

