رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بتشريعي الخرطوم:إستعداد لسن تشريعات لتسهيل أداء ديوان الزكاة

الخرطوم 5-2-2018م (سونا)- أكد الأستاذ هشام الريدة رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتوجيه بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم استعداد لجنته لتقديم كافة التشريعات التى تسهم فى تسهيل أداء ديوان الزكاة بالولاية، مطالبا بأهمية تطوير العمل الزكوي والأداء المؤسسي ونظم عمل الديوان.

جاء ذلك لدى ترؤسه ظهر اليوم اجتماع لجنته مع مديري الزكاة بمحليات ولاية الخرطوم للوقوف على أداء الديوان بالمحليات؛ بجانب الإشكاليات التى تواجه سبل عمله والعمل على إيجاد الحلول الناجعة له بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص؛ بحضور عدد من رؤساء اللجان المختصة بتشريعي الخرطوم، بجانب الأستاذ محمد الزين النقر أمين عام ديوان الزكاة بالولاية .

وأشار الريدة الى ضرورة إيجاد آلية فعالة لتخفيف حدة الفقر بالولاية، والاتجاه لدعم الصناعات التحويلية تسهم فى سد احتياجات ذوي الدخل المحدود، داعيا الى تعزيز الجرعات التدريبية لمنسوبي الزكاة وتطوير قدراتهم.

وقد استمعت اللجنة - خلال الاجتماع لشرح مفصل من مديري الزكاة بالمحليات حول أداء اللجان القاعدية ومستوى آليات عملها، وكيفية تطويرها، وأمن الاجتماع على ضرورة إحكام العلاقات التنسيقية بين الديوان ومديري الزكاة واللجان القاعدية بالمحليات لضمان وصول الاستحقاقات للشرائح الضعيفة والأسر المتعففة.