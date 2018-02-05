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أخبار محلية - سياسية

عبر رسالة خطية للبشير.. الرئيس الصيني يوكد قبوله الدعوة لزيارة السودان

التاريخ : 05-02-2018 - 05:32:00 مساءً
الخرطوم 5-2-2018 م (سونا) - تسلم رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، رسالة خطية من الرئيس الصيني (شي جين بينغ) حملت موافقة الرئيس الصيني للدعوة المقدمة له لزيارة السودان خلال هذا العام.
جاء ذلك لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم؛ السفير الصيني في الخرطوم (لي ليان خه) بحضور وزير الدولة بالخارجية حامد ممتاز.
و قال ممتاز إن الرسالة أكدت الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات، مشيرا الى توجيه رئيس الجمهورية بالعمل على تعزيز أطر التعاون السياسي والاقتصادي والارتقاء بها بما يلبي طموحات قيادتي وشعبي البلدين .
من جهته أعرب السفير الصيني عن حرص بلاده لتطوير التعاون بين الخرطوم وبكين من خلال مشروعات الشراكة الاستراتيجية بينهما.
وقال" سنعمل على تنفيذ كل توجيهات القيادة فى البلدين لدفع العلاقات وتوسيع وبذل مزيد من الجهود للدفع بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب.

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