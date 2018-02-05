غلام الدين يزور محلية أمبدة

الخرطوم 05-02-2018م (سونا) - عقد دكتور غلام الدين عثمان آدم؛ الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير برئاسة محلية امبدة اليوم، اجتماعا مع عبد اللطيف فضيلي معتمد محلية امبدة.

وبحث الاجتماع سير مشروعات الإسكان الشعبي والاقتصادي بالمحلية وسبل التعاون المشترك.

وأكد الجانبان استمرار وتعزيز التعاون للتوسع في المشروعات وتوفير الخدمات.

الى ذلك وقف دكتور غلام الدين ومعتمد امبدة على سير العمل في المنشآت الجديدة برئاسة المحلية .

وأشاد بجهود حكومة ولاية الخرطوم والمعتمد ومعاونيهم لتوفير السكن، ممتدحا التعاون القائم بين الجانبين، معلنا عن تواصل اللقاءات والزيارات التنسيقية لمشروعات الإسكان بالمحلية بغرض الاطمئنان والارتقاء بالأداء.



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