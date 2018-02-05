النائب العام يدعو المواطنين لأخذ الحيطة والحذر في التعامل مع العملة فئة الخمسين جنيها

الخرطوم 5-2-2018 م (سونا) - اوضح مولانا عمر احمد محمد النائب العام لجمهورية السودان

انه تم ضبط اثنين من المتهمين اثناء قدومهما باحدي السفريات من جمهورية مصر العربية عبر معبر ارقين وبحوزتهما مبلغ 315 الف جنيه من العملة المزيفة فئة الخمسين جنيها .

واضاف في تصريح لوكالة السودان للانباء ان المتهمين سجلا اعترافات قضائية بذلك واشارا الى ان هناك مبالغ تقدر بمئات الملايين من فئة الخمسين جنيه تم تزويرها.

وحذر النائب العام جميع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر في التعامل بالعملة فئة الخمسين جنيه والتأكد من سلامتها مؤكدا ان المتهمين سيقدمان لمحاكمة عادلة فور الفراغ من التحريات.

