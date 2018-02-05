مجلس وزراء ولاية الخرطوم يجيز توصيات تقرير الأداء لوزارات الحكومة للعام 2017 م

الخرطوم 5-2-2018 م (سونا) - أجاز مجلس وزراء ولاية الخرطوم في جلسته الراتبة توصيات القطاع الاقتصادي والقطاع الخدمي والاجتماعي ضمن تقارير الأداء للعام 2017 لعدد من الوزارات.

واستعرض الأستاذ عادل محمدعثمان وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بالولاية؛ توصيات القطاع الإقتصادي في أنشطة وزارة المالية ووزارة الزراعة وكذلك تنمية الموارد البشرية .

وجاءت التوصيات بضرورة التوسع في الرقعة الزراعية إمعانا في زيادة الإنتاج والإنتاجية والدفع بقوة لتخفيف أعباء المعيشة من خلال الإنتاج وتشجيعه خلال الموسم الشتوي الحالي بالولاية، وعن توصيات وزارة التنمية البشرية فقد أوصتت بالتركيز علي ضرورة التدريب لمنتسبي الخدمة العامة وأن تتم الترقيات في العمل بناء علي المقدرة والجدارة.

إلى ذلك قدم دكتور جمال حامد الريح وزير التخطيط العمراني توصيات القطاع الخدمي الاجتماعي الذي أوصى بضرورة دعم إقامة المجالس المحلية بالمحليات .

و تناولت التوصيات زيادة الطرق وتوفير مياه الشرب والعمل علي دعم وبناء المساجد والخلاوي وتوحيد رفع الآذان كما تطرقت التوصيات كذلك إلي التوسع في قطاع النقل والمواصلات .

إلى ذلك أكدت التوصيات الاستمرار في حظر أكياس البلاستيك كمهدد بيئي ومتابعة تنفيذه على مستوى الولاية.

وعن وزارة التربية والتعليم فكانت التوصيات بأن يتم التوسع في إنشاء ودعم المدارس الحكومية ومراجعة المناهج الدراسية.

