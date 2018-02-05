البشير يؤكد دعمه لكافة برامج ومشاريع الوكالة الإسلامية للإغاثة

الخرطوم 5-2-2018م (سونا ) - أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية دعمه لكافة برامج ومشاريع الوكالة الإسلامية للإغاثة .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بالقصر الجمهوري، وفد الوكالة الاسلامية للإغاثة برئاسة دكتور الجزولي دفع الله رئيس مجلس الأمناء .

وقال دكتورمنصور الطاهر مدير منظمة الحكمة بالوكالة الإسلامية - فى تصريحات صحفية - إن البشير اطلع على خطط ومشاريع الوكالة بجانب الترتيبات الجارية لانعقاد اجتماع مجلس أمناء الوكالة الإسلامية للإغاثة الذي سيعقد فى السادس والعشرين من الشهر الجاري بجانب المشاريع التى سيتم افتتاحها على هامش الاجتماعات .