وزير تنمية الموارد البشرية يترأس اجتماعا ضم أعضاء حكومة ولاية الجزيرة

سنار 5 - 2 - 2018 م ( سونا ) - عقدت لجنة الولايات المنبثقة من اللجنة العليا لمتابعة مطلوبات الوفاق الوطني وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني برئاسة د.الصادق الهادي المهدي وزير تنمية الموارد البشرية عضو اللجنة اليوم، اجتماعا موسعا بحاضرة ولاية الجزيرة ودمدني؛ ضم مجلس وزراء حكومة الولاية ولجنة إسناد الحوار والمديرين العامين للوزارات والمديرين التنفيذيين للمحليات بالولاية .

وقال د.الصادق الهادي إن مخرجات الحوار الوطني تمضي بثبات نحو التنفيذ، موضحا أن الحوار الوطني يعتبر من المشروعات الوطنية الكبيرة التي أجمع عليها غالبية أهل السودان، مبينا أن مخرجات الحوار الوطني في الشأن الاقتصادي شكلت أكثر من 60% من المخرجات.

وأشاد المهدي بمستوى الوفاق السياسي الذي تشهده ولاية الجزيرة، مثمنا الجهود التي بذلتها حكومة الأمل والتحدي بالولاية في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني .

من جانبه؛ أكد د. محمد طاهر إيلا والي الجزيرة؛ التزام حكومة الأمل والتحدي بولاية الجزيرة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، موضحا أن حكومة الولاية نفذت العديد من التوصيات في المجالات المختلفة، فضلا عن اتخاذها جملة من التدابير والإجراءات الخاصة بتخفيف أعباء المعيشة للمواطنين.

واستمعت اللجنة إلى تقرير حول موقف تنفيذ ولاية الجزيرة لمطلوبات الوفاق الوطني ومخرجات الحوار الوطني وبرنامج إصلاح أجهزة الدولة.

وقد أشاد أعضاء لجنة الولايات بمشروعات التنمية التي تنتظم الولاية، والتقدم المحرز في تنفيذ توصيات الحوار الوطني بالولاية.

