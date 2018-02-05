والي شمال دارفور يؤكد نجاح حملة جمع السلاح بالولاية

الفاشر 5-2-2018م (سونا) - حيّا والي شمال دارفور عبدالواحد يوسف إبراهيم الجهود التي اضطلعت بها قوات الدعم السريع في إنجاح حملة جمع السلاح وتعزيز الأمن والاستقرار بالولاية، ووصف الوالي تلك المجهودات بأنها كبيرة ومقدرة.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بميدان الجيش بالفاشر المسيرة الاستعراضية الكبري التي نظمتها قوات دعم السريع بمناسبة استقبال تعزيزات إضافية من القوات المسلحة.

وقال الوالي إنه برغم المؤمرات التي تحاك ضد البلاد إلا أن الدعم السريع ظل يثبت في كل يوم أنه قادر على أداء واجباتها بكل جدارة واقتدار، مشيرا في ذلك الى دورها في عملية جمع السلاح التي قال إنها قد نجحت بنسبة مائة بالمائة بعد أن قدمت الدعم السريع تضحيات كبيرة، مترحما على أرواح الشهداء الذين سقطوا فداء لهذا الوطن وعلي رأسهم الشهيد العميد عبدالرحيم جمعة، مؤكدا أن العملية الأمنية مستمرة ولا رجعة عن جمع السلاح وتحقيق كامل الأمن والاستقرار .

وحذر الوالي المتفلتين قائلا بأن "قوات الدعم السريع لهم بالمرصاد ولكل من تسول له المساس بأمن البلاد" حاثا القوات على الالتزام بتنفيذ التعليمات باحترافية والتحلي بالانضباط المطلوب، معلنا - في ذات الوقت - وقوف حكومة الولاية مع قوات الدعم السريع دعمها .

وأكد اللواء الركن عادل حسن حامد الجمري قائد الفرقة السادسة مشاة أن قوات الدعم السريع ظلت تساند القوات المسلحة في تأمين الولاية حتى تحقق ذلك بصورة كاملة، موضحا أن الولاية باتت تنعم بالأمن والطمأنينة بفضل رجال قوات الدعم السريع، مؤكدا خلو الولاية من الحركات المسلحة .

وأوضح العميد عثمان محمد حامد قائد عمليات قوات الدعم السريع أن تفويج القوات يأتي تنفيذا للدور المتعاظم في حملة جمع السلاح وفرض هيبة الدولة وحماية الوطن، وللتأكيد بأن لاتراجع ولا تقاعس ولا تفريط في جمع السلاح.

وقال إن العملية الأمنية مستمرة حتى يتم جمع آخر قطعة سلاح، مؤكدا استعداد قوات الدعم السريع لتقديم الغالي والنفيس من خلال انتشارها الواسع؛ بكافة ربوع البلاد وحدودها مع دول الجوار؛ لإسناد القوات المسلحة و مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات ومنع التسلل من خلال التنسيق مع القوات النظامية الأخرى، مؤكدا أن قواته في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ كل واجباتها في الخطة العامة.





