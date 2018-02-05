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إبراهيم محمود : الاجتماع التشاوري برئاسة امبيكي كان بغرض التشاور حول الحوار الوطني و الاستمرار في تنفيذ خارطة الطريق

التاريخ : 05-02-2018 - 07:03:00 مساءً
الخرطوم في 5-2-2018م(سونا) - قال المهندس إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس الجمهورية رئيس وفد الحكومة المفاوض حول المنطقتين إن الاجتماع التشاوري الذي عقد بأديس أبابا برئاسة ثامبو امبيكي رئيس الآلية الافريقية رفيعة المستوى كان في اطار خارطة الطريق التي وقعت عليها الحكومة و حركات قطاع الشمال و حركة تحرير السودان مني اركو مناوي بالاضافة الى حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم و حزب الأمة القومي برئاسة الامام الصادق المهدي .
و أوضح مساعد رئيس الجمهورية في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم اليوم عقب عودة وفد التفاوض من أديس أن الاجتماع كان بغرض التشاور حول الحوار الوطني و الاستمرار في تنفيذ خارطة الطريق بين الأطراف الموقعة .
و اشار حامد الى أن الاجتماع كان بهدف تعرف الآلية الافريقية رفيعة المستوى على كيفية المضي في تنفيذ خارطة الطريق و أن يكون الموقعون عليها جزءا من مشروع الحوار الوطني الذي وحد اهل السودان في مخاطبة التحديات التي تواجه البلاد.
ولفت الى أن المرحلة القادمة ستشهد التحضيرات لانتخابات 2020م و قال "طالبنا الآلية الافريقية رفيعة المستوى بالاسراع في تنفيذ خارطة الطريق" واضاف " نرحب بأن يكون كل الأطراف مشاركين في تحضيرات مشروع الدستور الدائم و الانتخابات القادمة" .
و أضاف مساعد رئيس الجمهورية أن الاجتماع الثالث كان للجنة السياسية الأمنية بين السودان و دولة جنوب السودان لتنفيذ الاتفاقيات التي اتفق عليها الرئيسان و توج بالتوقيع على اتفاق بين وزراء الدفاع بالدولتين .
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