قطر للبترول تحصد 25% بمنطقة استكشاف بجنوب أفريقيا

الدوحة 05-02-2018م (وكالات) - وافقت مجموعة توتال الفرنسية للنفط والغاز على بيع حصة نسبتها 25 % في منطقة الاستكشاف البحرية (بي 12/بي 11) قبالة سواحل جنوب أفريقيا إلى قطر للبترول، في صفقة تقول توتال إنها ستعزز علاقاتها بالمجموعة القطرية.

من جهتها، أعلنت شركة قطر للبترول في بيان لها توقيع اتفاق مع توتال الفرنسية، تصبح بموجبه شريكا بنسبة 25% في أعمال الاستكشاف قبالة شواطئ جنوب أفريقيا.

وبعد إتمام الصفقة ستبلغ حصة توتال 45% وقطر للبترول 25% و"سي إن آر إنترناشونال" 20%، و"مين ستريت" 10%.

وقال رئيس التنقيب والإنتاج في "مجموعة توتال" أرنو بروياك -في بيان- "يسعد توتال أن تعزز العلاقات القديمة مع قطر للبترول وتحشد الجهود للتنقيب في هذه المنطقة البحرية الواعدة قبالة سواحل جنوب أفريقيا".

وتقع منطقة الاستكشاف "بي 12/بي 11" في حوض أوتنيكوا على بعد نحو 175 كيلومترا من الساحل الجنوبي لجنوب أفريقيا، وتغطي مساحة 19 ألف كيلومتر مربع، حيث يتراوح عمق المياه بين 200 و1800 متر.

وخلال الأسبوع الماضي أعلنت الشركة القطرية عن فوزها بعقود الاستكشاف ومشاركة الإنتاج في خمس مناطق بحرية قبالة سواحل المكسيك، وذلك في تحالف مع شركة "شل" وشركة الطاقة الإيطالية "إيني".



و"قطر للبترول" شركة مملوكة للحكومة القطرية ومسؤولة عن مختلف الاستثمارات في مراحل صناعة النفط والغاز داخل البلاد، كما تمتلك العديد من الاستثمارات في هذا القطاع في اليونان وماليزيا.



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