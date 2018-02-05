وزير ديوان الحكم الاتحادي يثمن الجهود التي بذلتها حكومة ولاية سنار في تطوير المجال الزراعي

سنار 5 - 2 - 2018 م ( سونا ) - ثمن وزير ديوان الحكم الاتحادي الدكتور فيصل حسن ابراهيم الجهود التي بذلتها حكومة ولاية سنار في تطوير المجال الزراعي ودعا الي استخدام التقانة الحديثة لزيادة الانتاج والانتاجية واستغلال الامكانيات والموارد التي تزخر بها الولاية .

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا ضم نائب والي ولاية سنار ورئيس المجلس التشريعي واعضاء حكومة الولاية من الوزراء والمعتمدين والمدراء التنفيذيين ضمن جولة لجنة الولايات لمتابعة انفاذ مخرجات الحوار الوطني للوقوف علي ما تم تنفيذه .

ودعا.فيصل حكومة سنار الي استخدام التقانات الزراعية لانجاح الخطط والمشاريع الزراعية التي من شأنها أن تساهم في التطوير الاقتصادي وتوفير الغذاء والاحتياجات الضرورية من الانتاج الزراعي للمواطنين .

كما دعا الوزير الي العمل علي تخفيف وطأة الفقر وتوفير الدواء ورفع القدرة الانتاجية الزراعية والاستفادة من الموارد الطبيعية ، ووجه بتبني مشروع كهربة المشاريع الزراعية .وشدد على ضرورة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بواسطة المعتمدين لجهة انه مستوى حكم اصيل في مستويات الحكم الثلاثة.

من جانبه استعرض نائب والي ولاية سنار المهندس ازهري خلف الله الخطط والبرامج التي تعمل حكومة الولاية علي تنفيذها وقال "اننا اصدرنا قرارا بتكوين لجنة عليا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني" والتي بموجبها تم تكوين حكومة الوفاق ،مؤكدا انها تعمل في وفاق وتنسيق تام بالولاية في إنفاذ المشاريع الزراعية والتنموية والتي تسير بصورة طيبة حيث وصل الانتاج الزراعي هذا العام الي مستوي مرضٍ، لافتا الي ان الولاية كذلك مستمرة في تنفيذ المشاريع الخدمية في مجال الصحة والمياه والتعليم والكهرباء والطرق وغيرها .

وأوضح المهندس ازهري ان الولاية نفذت عددا من الحزم والتدابير للحد من ارتفاع الاسعار وضبط الاسعار باقامة مراكز البيع والشراء من الوكيل والتعاونيات في اطار الاهتمام بمعاش الناس.

واضاف ان الولاية احرزت تقدما ملحوظا في المجال الرياضي والثقافي حيث اعتبرت مدينة سنار عاصمة للثقافة الاسلامية.

وقد اطمانت اللجنة علي سير تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والمشروعات التنموية بالولاية بتقديم بعض الملاحظات للاستفادة من الموارد المتاحة.

