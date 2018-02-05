مجلس وزراء حكومة الولاية الشمالية يعقد اجتماعه الدوري

دنقلا 5-2-2018 م (سونا ) -عقد مجلس وزراء حكومة الولاية الشمالية اجتماعه الدوري برئاسة المهندس علي العوض محمد موسي والي الولاية .

واوضح الاستاذ عباس حسن خليل الأمين العام للحكومة الولاية الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريح لـ(سونا) ان المجلس استمع الى تقرير من الاستاذ محمد عثمان عباس وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة رئيس اللجنة العليا لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين حول جهود اللجنة في هذا الخصوص.

واشار الى ان المجلس وجه بضرورة توفير وانسياب السلع الاستهلاكية الاساسية بكل اسواق الولاية مع تفعيل وتنشيط الجمعيات التعاونية.

واضاف الناطق الرسمي باسم المجلس ان الاجتماع اطمأن على موقف تنفيذ توصيات مخرجات الحوار الوطني في مجالات القطاعات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية وترتيبات انعقاد اجتماع اللجنة المنبثقة من اللجنة العليا الاتحادية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات وذلك في الرابع عشر من الشهر الجاري بتشريف دكتور فيصل حسن ابراهيم وزير ديوان الحكم الاتحادي رئيس اللجنة .

واشار الى ان رئيس اللجنة سيعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع حكومة الولاية الشمالية ولجنة امن الولاية ولجنة الاسناد الحزبي وعدد من القيادات التنفيذية والقطاعات والفعاليات بجانب عقد لقاء بمحلية دنقلا كنموذج لبقية محليات الولاية .

واضاف ان مجلس وزراء الولاية استمع الي تقرير من وزير التربية والتعليم بالولاية الشيخ أحمد بابكر حول سير الاستعدادات الجارية لامتحانات شهادة مرحلة الاساس والتي حدد لها مطلع شهر مارس القادم حيث سيجلس لها اكثر من 11الف تلميذ وتلميذة سيتم توزيعهم علي مائة وعشرة مراكز على مستوى محليات ووحدات الولاية الشمالية.

