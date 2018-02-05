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أخبار محلية - سياسية

والي شرق دارفور بالإنابة يؤكد حرص حكومة الولاية على استتباب الأمن وتحقيق التنمية

التاريخ : 05-02-2018 - 08:49:00 مساءً
الضعين 5-2-2018 م (سونا ) - أكد والي شرق دارفور بالإنابة وزير الصحة لواء طبيب هاشم سليمان الوقيع حرص حكومة الولاية على استتباب الأمن وتحقيق التنمية الشاملة بكافة أرجاء الولاية .
جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه؛ وفد البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (اليونامد) برئاسة السيد كينغسلي مامابولو .
أطلع الوالي بالإنابة؛ الوفد على الإنجازات الأمنية والتنموية التي حققتها الولاية والنتائج الإيجابية لجمع السلاح فيما يلي السلام والاستقرار، واشار سيادته الى الطفرة التنموية والخدمية وروح النفير الشعبي التي تعم كل المحليات، مطالبا اليوناميد بدعم مشروعات المياه والصحة والتعليم بالولاية، ومن جهته أشاد مامابولو بالتقدم الأمني والتنموي الكبير بولاية شرق دارفور .
وأوضح أن زيارته للولاية جاءت بغرض التعرف عن قرب على التطور الأمني المتسارع الذي تشهده شرق دارفور ودعم البرنامج التنموي المستقبلي للولاية، مشيدا بعمليات جمع السلاح التي حققت الاستقرار بالمنطقة .
ووجه مامابولو إدارة بعثة اليوناميد بالتنسيق مع حكومة الولاية لتحديد مشروعات حيوية لدعمها من البعثة الأممية، مناشدا منظمات الأمم المتحدة بضرورة دعم برامج ومشروعات حكومة شرق دارفور لاسيما في صحة الإنسان والحيوان.
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