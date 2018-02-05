رئيس اتحاد المصارف : أموال العملاء محفوظة بسياسات البنك المركزي

الخرطوم 5-2-2018 م (سونا) - طمأن الأستاذ مساعد محمد أحمد رئيس اتحاد المصارف السوداني عملاء البنوك بأن أموالهم محفوظة بإجراءات وسياسات البنك المركزي القائمة على وجود تحوطات؛ بوضع احتياطي نقدي يصل الى 18% بجانب وجود صندوق ضمان الودائع المصرفية وضمانات المودعين .

وأقر مساعد - في حديثه لبرنامج قضايا اقتصادية-تلفزيون السودان - بوجود نقص في السيولة لبعض المصارف بسبب تدافع العملاء للسحب غير الطبيعي من أرصدتهم بعد إطلاق الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي وتزامنها مع عطلات آخر الأسبوع، وعمل بعض المصارف في يوم السبت الذي يعتبر عطلة للبنك المركزي بجانب تزامنها مع صرف الراتب الشهري .

وأكد مساعد أن العمل المصرفي اليوم سار بصورة طبيعية بعد تلافي نقص "الكاش" والسماح للمصارف بالسحب من حساباتهم بالبنك المركزي . داعياً عملاء المصارف للتعامل مع القرارات والمنشورات الرسمية والمواقع الألكترونية للمصارف وعدم الإلتفات للشائعات .

وقال إن الجهاز المصرفي يقوم على سياسات مالية ورقابة شرعية تمنع تعرض أموال العملاء للمخاطر، كما أنه يضع عددا من التحوطات للاستقطاع من رأس مال المصارف لمقابلة المخاطر والتعثر في التمويل .

ودعا الخبير الاقتصادي محمد الناير الى ضرورة الاهتمام بشريحة المغتربين حتى يتمكنوا من إيداع أموالهم التي تقدر بحوالي (6) مليارات دولار عبر البنوك السودانية وأن بنك السودان لابد أن يلعب الدور البارز في جذب الأموال الخارجية .

وأكد أن الوضع الاقتصادي لايتحمل الشائعات وأن البنك المركزي لديه رقابة شرعية على كل المصارف وأن 18 % من أموال البنوك مودعة لديه، إضافة الى أنه يلعب الدور الرئيسي لضمان ودائع البنوك .

