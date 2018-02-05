جهاز المغتربين يعقد لقاء تفاكريا حول السياسة الامريكية وجهود السودان تجاه ظاهرة الاتجار بالبشر



الخرطوم 05-02-2018(سونا)

عقد جهاز تنظيم السودانيين بالخارج لقاء تفاكريا لتسليط الضو حول السياسة الامريكة تجاه مكافحة الاتجار بالبشر وجهود السودان ودورة في مكافحة الاتجار بالبشر بحضور القائم بالاعمال بالسفارة الامريكية بالخرطوم ستيفن كوتسيس والسفير جول ميري نائب مدير مكتب ومكافحة ومراقبة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية الأمريكية الذي يزور البلاد هذه الايام بجانب ممثلين لمنظمات المجتمع المدني الامريكي .

واستعرض السفير الدكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز تنظيم السودانين بالخارج مجهودات السودان في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر مشيرا الي ان السودان من اوائل الدول التي سنت قانون يجرم الاتجار بالبشر في العام 2013م وتمت أجازتة من قبل البرلمان في العام 2014م ، واشار الي ان قيام جهاز المغتربين بانشاء مركز متخصص يعني بقضايا الهجرة لتنمية القدرات ووضع الدراسات والعمل على مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتوعية بالاضرار الناتجة عنها .

بدوره اكد د. خالد عبد المجيد اللورد مدير المركز السوداني لدراسات الهجرة والتنمية والسكان بجهاز المغتربين ان الدولة باعلي مستوياتها تهتم بمكافحة ومحاربة الظاهرة وتجلي ذلك بالقرار الرئاسي الذي قضي بتكوين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر .

واثني السفير جولي ميري نائب مدير مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر بالخارجية الامريكية على جهود السودان في مكافحة الاتجار بالبشر ودعا لمواصلة مجهوداته في هذا الاتجاه دون التركيز على مرتبة السودان ووضعه في قائمة الدول غير المتعاونة ، مبينا بانهم سيضعون في الاعتبار الخطوات الجادة التي وقفوا عليها من خلال الزيارة عند اعداد تقرير حول السودان للعام 2018م .

وعبر القائم بالأعمال الأمريكى بالخرطوم ستيفن كوتسيس عن تقديرة لجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالسودان شاكرا جهود جهاز المغتربين لمحاربة الظاهرة ممتدخا مشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني في هذا اللقاء.مشيرا الي ان الهدف من اللقاء هو توضيح سياسة الولايات المتحدة بشأن الاتجار بالبشر وسماع اراء الخبراء السودانيين وكيفية جهودهم في مكافحة الاتجار بالبشر ودعم وتشجيع الحوار المثمر للعمل سويا للقضا على الظاهرة

وأوضح القائم بالاعمال بان السفير جولي ميري قد اجري محادثات مثمرة فيما يتعلق بظاهرة الاتجار بالبشر مع المسؤولين في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني منذ وصوله الي الخرطوم.

كما اشار الي ان الوفد المرافق له يضم ممثلين لبرنامج التبادل الثقافي من منظمات المجتمع المدني وواجهات تطبيق القانون .

من جهة اخري وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء اوضح القائم بالاعمال في ردة حول تاجيل زيارة وقد الكونغرس الامريكي للسودان قال ان التاجيل تم لاسباب تتعلق باجازة الميزانية .

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