لجنة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني : التنمية التي شهدتها الجزيرة عززت مخرجات الحوار الوطني

مدني 6-2-2018م (سونا)- أشاد الاستاذ أبو القاسم إمام وزير الدولة بوزارة الحكم الإتحادي عضو لجنة إنفاذ مخرجات الحوار بالنهضة والتنمية والإعمار والإستقرار الذي تنعم به ولاية الجزيرة.

وقطع إمام في تصريح (لسونا ) أن مجهودات حكومة الولاية عززت إنفاذ مخرجات الحوار الوطني في الجانب المتعلق بالولايات وأن الولاية نقذت ما يليها بالصورة المطلوبة وتستحق الإشادة والتميز في تطبيق المصفوفة وبرامج إصلاح أجهزة الدولة والإهتمام بمعاش الناس .

وأعرب الأستاذ بابكر دقنة وزير الدولة بوزارة الداخلية عن سعادته بالعمل الكبير والمجهودات الجبارة التي تبذلها حكومة الأمل والتحدي بولاية الجزيرة بقيادة الدكتور محمد طاهر ايلا في إنفاذ تنمية متوازنة غطت كل المحليات في كافة المحاور وسط قبول وإستحسان من المواطنين الذين تجاوبوا معها وإنسجموا مع برامجها. وأشادت الأستاذة تهاني تور الدبة وزير الدولة بوزارة العدل بالتطور غير المسبوق الذي شهدته ولاية الجزيرة التي تعتبر قلب السودان النابض وزادت أن تسمية حكومة الولاية بحكومة الأمل والتحدي يجعل الجميع في حالة حراك دائم لتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين .