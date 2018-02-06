وزارة الزراعة بالشمالية تعلن عن زراعة 436 الف فدان بمحاصيل العروة الشتوية

دنقلا 6-2-2018م (سونا) - أعلنت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والري بالولاية الشمالية عن زراعة 436 ألف فدان بمحاصيل العروة الشتوية .

واكد المهندس عبد الهادي الحاج المدير العام لوزارة الزراعة بالولاية الشمالية في تصريح لـ (سونا) ان مساحة محصول القمح المزروعة تجاوزت 86 ألف فدان فيما بلغت مساحة محصول الفول المصري اكثر من 57الف فدان بجانب زراعة مساحات مقدرة من الاعلاف والتوابل والخضروات.

وأكد ان هنالك توسعاً كبيراً في زراعة محصول القمح هذا العام بزيادة 11الف فدان عن العام الماضي نتيجة لدخول عدد من المشاريع الزراعية الاستثمارية في زراعة هذا المحصول ودخول عدد كبير من المشاريع الزراعية كانت متوقفة وتمت كهربتها مثل الحمداب وامري وخيرنتود مما ادي الي مضاعفة مساحات القمح كمحصول استراتيجي هام .

واضاف المهندس الهادي ان عمليات القطع لمحصول الفول المصري بدأت بمشروع السليم الزراعي وتكتمل بنهاية شهر فبراير الجاري.

و ابان المدير العام لوزارة الزراعة بالشمالية ان من المعوقات التي واجهت الموسم الشتوي الحالي شح الجازولين وارتفاع اسعار السماد خاصة سماد اليوريا والتقاوي غير المحسنة لمحصولي الفول المصري والثوم مما يتطلب من البحوث الزراعية التدخل والاهتمام بهذا الجانب خلال المواسم القادمة ،مشيرا الى ان الوزارة بدأت استعدادتها المبكرة لحصاد محاصيل العروة الشتوية خاصة محصول القمح وذلك بتكوين عدد من اللجان وغرف العمليات بمحليات الولاية السبع وحصر عدد الحاصدات الموجودة بالولاية والتى تبلغ 12حاصدة فيما تمثل حوجة الولاية لتأمين عمليات الحصاد الي اكثر من 30حاصدة كبيرة كوباين .

واشار سيادته الي ان هنالك ترتيبات تقوم بها الوزارة هذه الايام مع عدد من الشركات والولايات لتوفير العدد المطلوب من الحاصدات.

واستعرض المهندس عبد الهادي في تصريحه الجهود المبذولة لاكمال كهربة المشاريع الزراعية حيث تمكنت الولاية من خلال الوثبة الثالثة لهذا المشروع من كهربة كل المشاريع الزراعية الكبيرة بنسبة 100%والمشاريع الصغيرة بنسبة تجاوزت ال40% مؤكدا على ان الترتيبات تتواصل بصورة طيبة لانطلاقة الوثبة الرابعة لكهربة المشروعات الزراعية مبينا ان الولاية ماضية في خلق شراكات وتعاون مع عدد من الجهات والشركات والمستثمرين من اجل تقليل التكلفة وتوفير مبالغ نقدية لتسير العمل بالمشاريع الزراعية مشيدا بتجربة معاوية البرير الناجحة في زراعة مساحات كبيرة من محصول الذرة الشامية بمشروع الجابرية بمحلية الدبة وشركة محجوب اولاد في زراعة محصول القمح بشرق لبب فضلا عن زراعة مساحات مقدرة بالمشاريع الزراعية بغرب دنقلا ومشروع كوكا الزراعي بمحلية دلقو.

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