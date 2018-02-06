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المجلس الأعلي للجودة ينظم ملتقى الجودة والتميز

التاريخ : 06-02-2018 - 12:20:00 مساءً

بورتسودان فى 6-2-2018م (سونا) - انتظمت بقاعة الشمندورة ببورتسودان أعمال ملتقي الجودة والتميز الذي ينظمه المجلس الاعلي للجودة بالتنسيق مع هيئة الموانيء البحرية تحت شعار {الجودة والتميز منهج اصلاح } وذلك ضمن اسبوع الجودة الذي يأتي في اطار فعاليات مهرجان البحر الأحمر للسياحة والتسوق الحادي عشر.

وأوضحت الاستاذة سامية اوشيك المدير العام لوزارة السياحة بالولاية في تصريحات اعلامية مشاركة عدد من خبراء الجودة علي المستوي القومي والولائي لمناقشة أوراق عمل متخصصة في مجال الجودة علي مدي ثلاثة أيام، مبينة أن الأوراق تشمل القياس الشامل، نظم الجودة، الجودة من منظور اسلامي، قيادة الجودة، الممارسات الحديثة لادارة الجودة، بالاضافة الى مناقشة تجربة الصندوق القومي للتأمين الصحي في مجال الجودة .
/ع ص/س ص
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