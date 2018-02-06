عمليات استكشافية تؤكد وجود المعادن الزراعية بجبل كردفان

الأبيض 6- 2- 2018م (سونا ) - أكدت الاستكشافات الجيولوجية وجود معادن زراعية مختلفة بمناطق شمال كردفان حيث جرت عمليات استكشاف بمنطقتي ود البقا وجبل كردفان الواقعة بمدينة الأبيض .

وأكد الجيولوجى عز العرب سعيد الدخرى مدير الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بشمال كردفان فى تصريح لـ (سونا) أن عمليات البحث والاستكشاف بدأت منذ العام 2017م ومازالت جارية حتى الآن بواسطة فريق من الإدارة العامة للمعادن الزراعية برئاسة الهيئة .

وأشار عزالعرب الى ان المعادن الزراعية التي تم اكتشافها تشمل الفسبارا والفسفور والبوتاسيوم وخلافها من المعادن الزراعية مشيراً الى أن المعادن الزراعية تعمل على تحسين الإنتاج في الأراضي التي تواجه نقصاً في مكونات التربة الأساسية بسبب الجفاف والتصحر مبينا ان ادارته قامت بعقد سمنار عن المعادن الزراعية مؤخرا بمشاركة عدد (40) من الجهات ذات الصلة.

من جهته أوضح الجيولوجي طارق الجزولى رئيس الفريق الذى قام بعمليات الاستكشاف أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من البحث والاستكشاف مشيداً بالجهود المقدرة التي أولاها الجيولوجي عزالعرب الدخري مدير مكتب الهيئة بشمال كردفان بتوفير كافة المعينات التى ساهمت في عمليات الاستكشاف .

وتشير (سونا ) الى أن وزارة المعادن وقعت فى العام 2012م إتفاقية مع شركة (انترناشيونال مينزال) البريطانية لبحث وإستكشاف المعادن الزراعية في مناطق (أبو هشيم وبيوضة) بالولاية الشمالية ومربع آخر بولاية البحر الأحمر .

