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مؤشر الخرطوم للأوراق المالية يغلق مستقرا عند 4587.271 نقطة

التاريخ : 06-02-2018 - 12:48:00 مساءً
الخرطوم 6-2-1-2018م(سونا)- أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقراً عند 4587.271 نقطة .
ومقارنه بتداول اليوم مع أمس الاثنين فقد شهد هذا اليوم ارتفاع حجم التداول من 2,963,782 إلي 3,544,247 جنيه بنسبة إرتفاع بلغت 20 % .وإنخفاض عدد الأوراق المالية المتداولة من 135,418 إلي 6,553 ورقة بنسبة إنخفاض بلغت (95) %.وارتفاع عدد الصفقات المنفذة من 30 صفقة إلي 37 صفقة بنسبة إرتفاع بلغت 23% .
وشهدت حركة الاسعار في قطاع الشهادات الإستثمارية إستقرار سعر إصدارتين وإنخفاض سعر 6 إصدارات وذلك من جملة 8 إصدارة تم تداولها اليوم.
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