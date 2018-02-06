د. الجاز :الاتفاقيات التى وقعها السودان مع تركيا ستصبح برنامج عمل في العام 2018م

الخرطوم 6-2-2018م( سونا) -عقدت اللجنة التنفيذية للتعاون السوداني التركي اجتماعها الثاني اليوم بالقصر الجمهوري برئاسة دكتور عوض الجاز رئيس اللجنة.

وأوضح الجاز في تصريحات صحفية أن الاجتماع قام بحصر الاتفاقيات التي وقعها السودان مع تركيا على المستوى الحكومي والقطاع الخاص .ووجه بمتابعتها حتي تصبح برنامج عمل في العام 2018م .

وأشار الجاز الي أن اللجنة على المستوى الفني عقدت عددا من الاجتماعات مع القطاع الخاص بحثت خلالها الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجانب التركي وسبل برمجتها حتى تصبح اتفاقيات حية قابلة للتنفيذ .

ودعا الجاز الجهات المعنية بالاتفاقيات على المستوى الحكومي والقطاع الخاص لوضع جدول زمني حسب الاولويات التي اتفق عليها الجانبان السوداني والتركي.

واضاف أن الاجتماع تطرق للاتفاقية الاقتصادية التجارية مع تركيا التي توضح طريقة التعامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.