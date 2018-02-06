أكثر من (72) مليون جنيه حصيلة جباية الزكاة بولاية شمال دارفور للعام 2017م

الفاشر 6-2-2018م (سونا) - كشف امين ديوان الزكاة بولاية شمال دارفور حامد احمد حامد جبارة ان حصيلة الجباية للعام الماضي بلغت (72) مليون و(266) الف و(977) جنيها بنسبة اداء بلغت 124%.وعزا الارتفاع الكبير في نسبة الجباية الي الاستقرار الذي شهدته الاوضاع الأمنية بالولاية والجهود التي ظل يبذلها العاملون بجانب دعم مجلس أمناء الزكاة بالولاية و الامانة العامة لديوان الزكاة فضلاً عن التزام المكلفين باخراج زكاة اموالهم.

وجدد جبارة خلال مخاطبته فاتحة أعمال الاجتماع الدورى الاول لمديرى مكاتب الزكاة بالمحليات ومديرى الادارات التخطيطية الذى انعقد اليوم بمقر الديوان بالفاشر جدد رضاء الزكاة على المستوين الولائى والاتحادى عن اداء العاملين.

ووعد بتوفير كافة المعينات التى تمكن العاملين من الوصول للاوعية الزكوية المختلفة خاصةً فى ظل استقرار الاوضاع الامنية.

ووجه جبارة مديري زكاة المحليات بضرورة إنجاح نفرة العطاء الكبرى للفقراء والمساكين التي اعلنتها الزكاة فى الايام الماضية بهدف تخفيف اعباء المعيشة والحد من ارتفاع الاسعار مشيراً الى ان النفرة تشمل عدة برامج منها توزيع سلة غذائية للفقراء والمساكين بالاحياء فضلاً عن إنشاء مجمعات استهلاكية للفقراء والمساكين بجانب تمليك وسائل للانتاج ، وتدشين نفرة الخلاوى.

يذكر ان الاجتماع يستمر لمدة يومين يتم خلالهما استعراض تقارير الاداء للعام 2017م ، وخطة العام 2018م والمشكلات التى تعترض تنفيذها .