معتمد محلية أبو حمد يثمن الدور الكبير الذي تضطلع به القوات المسلحة

عطبرة في 6-2-2018 (سونا) - أكد الأستاذ عبد العال خرساني مختار معتمد محلية أبوحمد علي الدور الكبير الذي تضطلع به القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه وفد اللواء التاسع شندي برئاسة العقيد ركن الرشيد الأول قائد اللواء التاسع شندي بحضور المقدم ركن عبده يس سعيد الحوري قائد حامية أبوحمد العسكرية الجديد وبحضور المقدم آدم عثمان.

ورحب معتمد أبوحمد بوفد اللواء التاسع شندي وقال إن القوات المسلحة هي الدرع الواقي للسودان مشيرا إلى أن وجودها في محلية أبوحمد يعتبر إضافة حقيقية للمحلية ووجه بتذليل كافة العقبات التي تعترض سير أداء إنشاء رئاسة اللواء التاسع بأبوحمد داعيا للإسراع في إيجاد الموقع المناسب بالمحلية

ودعا معتمد أبو حمد إدارة المساحة إلى التعاون التام وإيجاد الموقع المناسب لإنشاء مباني رئاسة اللواء التاسع بأبوحمد.

وحيا معتمد أبوحمد المقدم عبدالكريم إبراهيم قائد حامية أبوحمد السابق ورحب بالمقدم الركن عبده يس سعيد الحوري قائد حامية أبوحمد العسكرية الجديد متمنياً لهما التوفيق والتقدم كل في موقعه الجديد.