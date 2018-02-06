اللجنة الفنية لقطاع الحكم والإدارة تجيز اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته

الخرطوم 6-2-2018م (سونا) - أجازت اللجنة الفنية لقطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء في اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة د.عمر محمد صالح الأمين العام لمجلس الوزراء اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته .

و تهدف الاتفاقية لتشجيع الدول بإنشاء الآليات اللازمة بالقارة الأفريقية لمنع الفساد وضبطه والقضاء عليه وعلى الجرائم ذات الصلة ،إلى جانب تعزيز التعاون بين الدول الأطراف في الاتفاق من أجل ضمان فعالية التدابير والإجراءات الخاصة بمنع الفساد ومكافحته و مواءمة السياسات والتشريعات بين الدول الأطراف من أجل توفير الظروف المناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة.

كما أجاز الاجتماع الوثيقة الأفريقية للإحصاء والتي تعتبر أداة قانونية لتنظيم و تطوير نشاط الإحصاء في القارة الأفريقية، فضلاً عن أنها نافذة لفتح آفاق للتنمية ومواءمة المعايير الدولية مع أهداف التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية.